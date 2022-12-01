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Yine sahte içki vakası! 1 kişi ölü bulundu, 3 kişi yoğun bakımda

Yine sahte içki vakası! 1 kişi ölü bulundu, 3 kişi yoğun bakımda
01 Aralık 2022 Perşembe 13:09

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi, yoğun bakımda tedaviye alındı. Bu kişilerin içkiyi aldığı büfenin sahibi tutuklandı. Evinde ölü bulunan, içeride yapılan incelemede plastik şişede etil alkol tespit edilen Özgür Ayabakan’ın (33) ise sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde içki satışı yapan büfeden, M.Y. (43), E.A. (50) ve N.Ç. (21), önceki gün farklı zamanlarda, plastik şişede içki aldı. Evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanan bu kişiler, yakınlarının çağırdığı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edilen 3 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Y., E.A. ve N.Ç.'nin içkileri satın aldığı büfenin işletmecisi Mustafa A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bu arada, Yenidoğan Mahallesi Çanak Çeşme Sokak'ta yalnız yaşayan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Özgür Ayabakan (33) yakınlarının ihbarı üzerine polis ekiplerinin gittiği evinde ölü buldu. Evdeki incelemede plastik şişede etil alkol bulundu. Sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Ayabakan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #sahte içki #ölüm
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