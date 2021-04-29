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Yok artık! Belediyenin çiçeklerini çaldılar!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü Kasım Yaman Parkı'na dikilen çiçekler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, Belediye Başkanı Ömer Günel, "Olayla ilgili gerekli yasal süreci başlattık. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi

Yok artık! Belediyenin çiçeklerini çaldılar!
29 Nisan 2021 Perşembe 13:13

Kuşadası Belediyesi, mart ayında Camikebir Mahallesi'nde bulunan Kasım Yaman Parkı'nda yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında parkta, peyzaj alanına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince süs çiçekleri dikildi. Dikilen çiçekler, 27 Nisan günü kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Tepki çeken olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde 1'i kadın 2 kişinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra çiçekleri bulundukları yerden koparıp ellerindeki poşetlere koydukları görüldü.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yaşadığı kente ve doğaya saygısı olmayan bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Güzel çiçeklerimizi yine parklarımızda yeşertecek, bu sürecin sonuna dek takipçisi olacağız" dedi.

Etiketler; #aydın #kuşadası #çiçek çalma
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