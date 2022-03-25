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Yol kenarında yürüyen yayaya çarpma anı görüntülendi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, otomobilin yol kenarında yürüyen gence çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi

25 Mart 2022 Cuma 15:49

Aydın-İzmir kara yolu İstiklal Mahallesi Karabağ kavşağında 21 Mart'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde O.K'nin kullandığı 09 ADY 487 plakalı otomobilin, önüne çıkan başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Halit Arun'a (24), ardından da park halindeki bir otomobile çarpması yer alıyor.
Yola savrularak yaralanan Arun'un Aydın Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, kazaya karışan sürücülerin emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #kaza #trafik kazası #yaya #araba çarpması
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Yol kenarında yürüyen yayaya çarpma anı görüntülendi
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