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Yolcu otobüsünde iğrenç olay!

Muğla'dan Zonguldak'a gelen otobüsün muavini B.K., önündeki koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Suçunu itiraf eden B.K., tutuklandı

Yolcu otobüsünde iğrenç olay!
04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:11

Olay, geçen cuma günü Muğla'dan Zonguldak'a gelen yolcu otobüsünde meydana geldi. 24 yaşındaki kadın, Balıkesir civarında uyuduğu sırada saçında sıvı hissetti. Genç kadın, muavinin cinsel saldırısına uğradığını düşünerek Zonguldak'ta otobüsten iner inmez polise şikayette bulundu. Polis ekipleri muavin B.K.'yı gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde, otobüsün arka koltuğunun bir önündeki koltukta oturduğunu ve gece saatleri olduğu için de yolda uyuduğunu belirterek, uyandığında saçında sıvı olduğunu fark ettiğini belirtti. B.K. ifadesinde genç kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.

B.K.'nın daha önce de cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında karşılaştırma yapılması için B.K.'dan DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #otobüs #otobüs cinsel saldırı #muavin cinsel saldırı
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