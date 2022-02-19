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Yolda yürüyen kadına araba çarptı! İşte o anlar...

19 Şubat 2022 Cumartesi 09:26

Afyonkarahisar'da otomobilin yolda yürüyen kadına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

R.B.T. (24) idaresindeki 03 ADG 475 plakalı otomobil, Erkmen beldesi Aile Sağlığı Merkezi önündeki sokak yolunda önce elinde poşetle yürüyen Emine Erol'a ardından elektrik panosuna çarparak kaldırıma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı kadın ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen R.B.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğimce tutuklandı.

Kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #afyon #kaza #araba çarptı #trafik kazası
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