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Yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı muhtar öldü!

Aydın'ın Köşk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç (59), hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı muhtar öldü!
15 Haziran 2022 Çarşamba 11:29

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Ovaköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Efeler ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ali İnanç'a Nazilli'den Efeler yönüne giden Ahmed E.'nin (44) kullandığı 79 MA 180 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yaralanan İnanç, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İnanç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Araç sürücüsü Ahmed E. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #köşk #kaza #muhtar #ölüm
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