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Yürüme engelli dilenci, zabıtayı görünce duvara tırmandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yürüme engelli gibi davranıp, dilenen Recep Çakır (22), zabıtayı görünce kaçtı. Sulama kanalında yakalanan Çakır'a, idari para cezası kesildi

Yürüme engelli dilenci, zabıtayı görünce duvara tırmandı
26 Ekim 2022 Çarşamba 12:25

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir-İstanbul yolu Şehzadeler ilçesi Gediz Kavşağı ışıklarında yürüme engelli gibi davranıp, dilenen bir kişi olduğu ihbarı aldı. Dilenen Recep Çakır, gelen ekipleri görünce kaçıp, Manisa Büyükşehir Belediyesi Otogarı önündeki su kanalına girdi. Sudan çıkarılıp, ekiplerce Zabıta Dairesi Başkanlığı'na götürülen Çakır'ın üzerinden çıkan 120 TL'ye el konuldu. Çakır'a ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL para cezası kesildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #dilenci #haber
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