Yürüyüşte yaralanan ABD'li turist hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı yürüyüşte düşerek yaralanan ABD'li turist, ekiplerin yoğun çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Gemiler Adası'nda yürüyüşe çıkan 73 yaşındaki Cladue Norris Stulting, düşerek yaralandı. Sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle hareket edemeyen Stulting'in yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Bulunduğu alanda ilk müdahalesi yapılan Stulting, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat sedyeyle Gemiler Koyu'na taşındı. Sahil Güvenlik botuyla sağlık ekibine ulaştırılan Stulting, ambulansla hastaneye kaldırıldı.