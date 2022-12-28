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Yüzünü yıkarken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti!

Yüzünü yıkarken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti!
28 Aralık 2022 Çarşamba 09:09

Manisa'da 17 yaşındaki Asya Limon yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Limon'un kalp krizi geçirdiği belirlendi

Olay dün saat 10.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde meydana geldi. Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Asya Limon, ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı. Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a süre kalp masajı yapıldı. Genç kız tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Savcılığın ön incelemesinin ardından, cenaze İzmir Adli Tıp’a gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #ölüm #kalp krizi
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