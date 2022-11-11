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Zabıta suçüstü yakalayınca...Hepsini geri topladılar!

Zabıta suçüstü yakalayınca...Hepsini geri topladılar!
11 Kasım 2022 Cuma 15:29

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormana moloz döken 2 kişi, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalanıp, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu. Döktükleri molozlar ise geri toplatıldı.

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte, 15 Ekim itibarıyla inşaat faaliyetleri yeniden başladı. Bu kapsamda, geçmişte kentte büyük bir sorun haline gelen ve doğaya gelişigüzel bırakılan çöp, hafriyat ve molozların önüne geçilmesi için de denetimler sıklaştırıldı. Denetimler sırasında Konacık Mahallesi'nde, doğaya moloz döken 2 kişi zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı Moloz döken 2 kişi hakkında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.

Bodrum Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada "Bodrum'a ve doğaya zarar vermek isteyenlerle mücadelemiz sürüyor. İnşaat atıklarını ormanlık alana atan şahıslar, ekiplerimiz tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında işlem uygulanmasının ardından ise molozlar şahıslara toplatılarak moloz döküm alanına gönderildi” ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #orman #moloz
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