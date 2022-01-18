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Zabıtalara kızdı, kendini yaktı!

Zabıtalara kızdı, kendini yaktı!
18 Ocak 2022 Salı 09:05

Muğla Marmaris'te zabıta ekipleri boş arazide duran kömür çuvallarını alması için 63 yaşındaki seyyar kömür satıcısı Süleyman Ekici'yi uyardı. Bu duruma sinirlenen Ekici, üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan Ekici, hastaneye kaldırıldı. Ekici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi


Olay, dün öğleden sonra Beldibi Mahallesi Emecikli sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce boş araziye gelerek seyyar kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması konusunda uyarıda bulundu. Bugün boş araziye gelen zabıta ekipleri, çuvalları kaldırması konusunda Ekici'yi bir kez daha uyardı. Yaşanan sözlü tartışma sonrası Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bir anda alev topuna dönen Ekici, can acısıyla koşmaya başladı. Seyyar kömürcüyü çevredeki bir kişi durdurarak üzerine su döküp battaniye ile sararak alevleri söndürdü. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar bulunan Ekici, ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi.

polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesini aldı. Konuyla ilgili Marmaris Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #kömür satıcısı #kendini yaktı
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