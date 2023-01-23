Zehrinin litresi 10 milyon dolar. Kara akrep internetten satılıyor!

Dünyanın en zehirli hayvanları arasında gösterilen ve zehrinin litre fiyatı 10 milyon dolar olduğu öğrenilen kara akrep (Androctonus crassicauda), Türkiye'de yasak olmasına rağmen, internet sitelerinde, çifti 7 bin liraya ulaşan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti

Zehrinin litresi 10 milyon dolar. Kara akrep internetten satılıyor!
23 Ocak 2023 Pazartesi 12:53

Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yayılım gösteren ve dünyanın en zehirli canlıları arasında yer alan kara akrepler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden çifti 7 bin liraya kadar ulaşan fiyatla satışa çıkarılıyor. Sıcak ve kurak bölgelerde, step ve yerleşim yerlerinde, taş altlarında, ayrıca harabeler, ev, ahır gibi insana yakın yerlerde yaşayan, akşam karanlığından sonra ortaya çıkıp başta böcekler olmak üzere örümcekler ve çıyan gibi canlıları avlayıp beslenen kara akreplerin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Kara akreplerini satışa çıkaran kişi ilanda, "Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşük tür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun" dedi.

Boyu 8 santim uzunluğunda olup, düz siyah ya da kahverengi renkteki kara akrebin, Türkiye'deki sarı akrepten sonra en zehirli ikinci akrep türü olduğu belirtildi. Evlerdeki akrep sokmalarının daha çok kara akreplerden kaynaklandığı da kaydedildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Göztepe'de savunma alarmı
Sonraki Haber
İzmir'de 2 kişinin öldüğü kavgaya 2 tutuklama
112 Acil Sağlık İstasyonu yaptırıp, babasının vasiyetini yerine getirdi
112 Acil Sağlık İstasyonu yaptırıp, babasının vasiyetini yerine getirdi
0
Bodrum Belediye Başkanı Aras'a eski çalışandan saldırı. O anlar görüntülendi
Bodrum Belediye Başkanı Aras'a eski çalışandan saldırı. O anlar görüntülendi
0
Büyük tehlike! Arı nüfusu azalıyor!
Büyük tehlike! Arı nüfusu azalıyor!
0
İnternetten yasa dışı 'Gila monster' satışı
İnternetten yasa dışı 'Gila monster' satışı
0
Bodrum'da fırtına; dalgaların boyu 3 metreye ulaştı
Bodrum'da fırtına; dalgaların boyu 3 metreye ulaştı
0
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 kişi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.