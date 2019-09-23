Zeki Müren şarkılarla anıldı

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, ölümünün 23'üncü yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile düzenlenen anma etkinliği kapsamındaki konserde, Gökhan Sezen sahne aldı.

'Sanat Güneşi' olarak anılan Zeki Müren'in hayranları, Bodrum Antik Tiyatro'daki etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Müzikseverlerin zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konserde, Zeki Müren'in yanı sıra başka sanatçılara ait eserler de seslendirildi.

Işığı burs oluyor

Mal varlığını TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçıyı anma etkinliğine katılan TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, "Onun ışığı, burs imkanı sağladığı binlerce öğrencinin yolunu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

Konser sonunda, programın düzenlenmesinde katkısı bulunanlara plaket verildi. Bodrum Antik Tiyatro'da tarihi bir kalabalığın görüldüğü konseri yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi.