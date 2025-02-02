Haber: Mesut Varlık

Fuar İzmir'de bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Horeca'daki 150 metrekarelik standında geniş marka ve ürün yelpazesini tanıtan Egebeta Urla Bazaar'ın, organizasyon kapsamında Tashoven marka fırınlarda pişirilen pizza ikramı, çekiliş ve Almanya pizza şampiyonu Şef Şahin Çiftçi ile gerçekleştirdiği pizza show fuar ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Bumerang'ın satış ve organizasyon desteği verdiği Egebeta Urla Bazaar'ın Danışmanı Gafur Alişer, “Urla'da 5 yıl önce başlattığımız bir oluşumla 25 markayı bir araya getirdik. Fuara, Bumerang Danışmanlık'ın hizmet verdiği Egebeta Urla Bazaar yerleşkesindeki 25'e yakın marka ve 10 partner firmayla birlikte katıldık. Özellikle glamping, bioklimatik pergolalar, pişirme üniteleri, fırınlar gibi ürünlerimiz çok beğenildi. Müstakil bir konutun outdoor yaşam ve mutfak konseptindeki bütün ürünlerini bir arada sunmaya çalıştık. Fuarda ayrıca Hosse markalı döküm sobaları da sergiledik. Bu sobaların da bölge temsilciliğini aldık. İzmir Çit Dünyası, İzmir Sundurma Dünyası ürünlerinin yanında pişirme ve ısınma ünitelerini de beğeniye sunduk. Horeca fuarı bizim açımızdan çok verimli geçti. Fuar boyunca çekilişler yaptık ve ateş çukurları hediye ettik. Organizasyona keyif katsın diye Tashoven marka fırınlarla pizza ikramı yapalım dedik. Bunu da Almanya'dan gelen pizza şampiyonu Şef Şahin Çiftçi ile gerçekleştirdik” diye konuştu.

Türkiye Pizza Şampiyonası'nın ikincisi nisan ayında

İlkini ekim ayında Egebeta Urla Bazaar'da gerçekleştirdikleri Türkiye Pizza Şampiyonası'nın ikincisini Nisan 2025'te Egebeta Urla Bazar yerleşkesinde düzenleyecekleri müjdesini de veren Alişer, “Etkinliğin, Urla'nın tanıtımı için de önemli katkıları olacak. Bu yıl hem jüri üyeleri hem de katılım bazında daha kapsamlı bir pizza şampiyonasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Pizza Akademisi ile yeni şefler yetişecek

Türkiye'nin pizza konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Almanya pizza şampiyonu Şef Şahin Çiftçi de, şunları söyledi: “Türkiye Pizza Şampiyonası'nı gerçekleştirdikten sonra iş ortağım dünyaca ünlü Şef Umberto Napolitano ile görüşmeler yaptık. Almanya'da bulunan Pizza Akademisi'ni Türkiye'de de yapmaya karar verdik. Şirketimizi İzmir'de kurduk. Şubelerimizin ilkini Egebeta Urla Bazaar olarak seçtik, ikincisi de Tashoven İstanbul olarak belirledik. İlk seminer ve workshop ise İstanbul'da 22 Şubat'ta gerçekleşecek. Bu eğitimlere pizzaya gönül veren herkes katılabilecek; ayrıca yeni bir işletme açmak isteyen herkese de danışmanlık hizmeti vereceğiz. Türkiye'de herkes pizza yapıyor ama maalesef bilinçli pizza yapımı çok az. Hobi olarak katılanlara 2 günlük eğitimler sunacağız. Deneyimli bir şef için ise A'dan Z'ye 1 haftalık sertifikalı eğitimler vereceğiz. Biz bu işi aynısını zaten Almanya da yapıyoruz. Üniversitelerle de görüşme halindeyiz. Bu eğitimi üniversite onaylı vermeyi hedefliyoruz”

Pizza hem lezzetli, hem de sağlıklı

Pizzanın ülkemizde de severek tüketildiğini ifade eden Çiftçi şöyle devam etti: “Bu yıl ikincisini Nisanda ayında Enginar festivali haftası içinde yapacağımız pizza şampiyonası için ana sponsorlarımız Egebeta Urla Bazaar ve Tashoven firmalarıyla birlikte çalışmalara başladık. Bu yıl şampiyona daha profesyonel ve geniş katılımlı olacak. Pizza, dışarıdan yenebilecek en pratik, lezzetli ve sağlıklı yemek olduğu için ülkemizde de çok tercih ediliyor. Bir pizza ortalama 400 derece sıcaklıkta piştiği için bakteri veya virüs yaşama şansı da yok. Üstelik her damak tadına uygun malzeme çeşidiyle de seçenekleri çok fazla. Bunlarla birlikte Türkiye'deki pizzacılığı geliştireceğiz”