Ege Bölgesi'nde çıkan üç ayrı orman yangınına karşı İzmir ve Denizli ekipleri havadan ve karadan koordineli bir şekilde mücadele ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinin Belevi Mahallesi'nde başlayan orman yangınıyla birlikte, Seferihisar ilçesindeki İZTUR sitesi girişindeki otluk alanda ve Denizli'nin Çameli ilçesinde Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda olmak üzere üç farklı noktada yangınlar çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuk ve Seferihisar yangınlarına 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ve yer ekipleriyle müdahale ediyor. Denizli'deki yangına ise gece boyunca karadan ve sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.

Şu ana kadar Selçuk, Seferihisar ve Denizli'deki yangınlarda yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekipler, yangınların yayılmasını önlemek ve söndürme çalışmalarını hızla tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor.