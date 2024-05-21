Üçüncü yaş üniversitelerine devam eden 60 yaş üzeri vatandaşların dans ve müzik gösterileri sunacağı şenlikte, sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dair farkındalık yaratılacak. Nilgün Evin yönetiminde koro çalışmalarıyla başlayan şenlik, Doç. Dr. Özlem Kuman Tuncel’in Yaşlılık Psikolojisi adlı dersiyle devam etti. Ardından Dr. Öğretim Üyesi Özge Can, “Düşme Olgularına Yaklaşım” konusunu anlattı. Şenlik boyunca masa tenisinden, gülle atmaya kadar farklı spor dalları etkinliği yapılacak. 3 gün boyunca sürecek olan şenlik ödül töreni ile kapanış yapacak.

Editör: Adnan Karabulut