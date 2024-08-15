Aydın’da 2024-2025 av sezonu, avcılar için yeni düzenlemelerle başladı. Bu yıl avcılar, haftanın 3 günü avlanma hakkına sahip olacak. Yaban domuzu avı ise ekstra olarak 4 gün yapılabilecek.

Avcılar için gün ve tür düzenlemeleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi Müdürlüğü tarafından açıklanan Merkez Av Komisyonu kararlarına göre, Ege Bölgesi'nde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avları başlayacak. Avcılar, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller dahil) avlanabilecekler. Yaban domuzlarına karşı yapılan mücadele kapsamında, yaban domuzu ve 1. ile 3. grup kuşların avı, Salı günleri de mümkün olacak.

Avcılık belgesi ve izin ücretleri

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’nün döner sermaye hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması (AVA) ve çağrı merkezinden gerekli izinleri aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecekler. Ayrıca, Merkez Av Komisyonu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan 23 sayılı kararına uymaları zorunlu.