Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir bot kayalıklara çarptı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Sakız Adası’nın Pandukios bölgesi yakınlarında meydana geldi.
Kayalıklara çarpan botta bulunan göçmenlerden 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Olay yerine sahil güvenlik ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Yaralılar Sakız Hastanesi'ne kaldırıldı
Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaralılar Sakız Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki diğer göçmenleri VIAL Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi’ne götürdü.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, botun aşırı yüklü olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Yunan makamları, son haftalarda Ege Denizi üzerinden artan düzensiz göç hareketliliğine dikkat çekti. Özellikle Türkiye kıyılarından Sakız, Sisam ve Midilli gibi Ege adalarına geçmeye çalışan çok sayıda göçmen yakalanıyor.
Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri, “Kurtarma operasyonu kısa sürede tamamlandı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.” açıklamasında bulundu.
Öte yandan, olayın ardından botta bulunan bazı kişilerin Türk vatandaşı insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınabileceği iddia edildi.