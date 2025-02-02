Ege Denizi'nde meydana gelen ardışık depremler, bölgedeki halk arasında büyük paniğe yol açtı. 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntılar, yer bilimciler tarafından dikkatle izleniyor. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bölgede süregelen tektonik hareketliliğe dikkat çekerek, "Gerilme devam ediyor, hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız" dedi.

Ege Denizi'nde deprem fırtınası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, ilk sarsıntı saat 10.22'de Ege Denizi merkezli 4,7 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin Bodrum'a 171 kilometre mesafede olduğu tespit edilirken, derinliği ise 6,64 kilometre olarak kaydedildi. Ardından saat 15.55'te 4,8 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bu deprem, 5,79 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Bölgede gerilim devam ediyor"

Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin bölgedeki aktif fay hatlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Afrika Levhası, Anadolu Levhası'nın altına dalıyor. Kıbrıs Yayı'ndaki tektonik hareketlilik nedeniyle bölgede gerilim devam ediyor. Şimdilik küçük depremler yaşanıyor ancak süreç devam ediyor."

Prof. Dr. Görür, Muğla, Bodrum ve Aydın’a kadar olan kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşları uyardı. "Bölgedeki sarsıntılar sürüyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız, dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.