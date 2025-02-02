Yunanistan’ın Santorini Adası ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, yetkilileri alarma geçirdi. Ege Denizi’nde Türkiye saatiyle 10.22’de 4.7, ardından 3.6 büyüklüğünde depremler meydana gelirken, Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü ise Thira'nın kuzeydoğusunda 4.1 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydetti.

Okullar tatil edildi

Milliyet'in haberine göre bölgedeki sismik ve volkanik hareketliliğin artması nedeniyle Santorini Belediye Başkanı Anastasios Zorzos, halkı dikkatli olmaya çağırırken, Yunan yetkililer de bazı önlemler aldı. Pazartesi günü (3 Şubat 2025) adada okullar kapalı olacak, vatandaşların büyük kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi. Özellikle Ammoudi ve Fira’nın Eski Limanı gibi bölgelere erişimin sınırlandırılması önerildi.

Yanardağ tehlikesi öne çıktı

Santorini Adası’nda yanardağ aktivitelerinde de artış gözlemlenirken, Yunan hükümeti sivil koruma önlemlerini artırmaya karar verdi. Santorini’nin, MÖ 1600’deki büyük patlama ile su altında kalan bölümü, efsanevi Atlantis kıtasıyla ilişkilendirilmişti. Bölgedeki jeolojik hareketlilik yakından takip ediliyor.