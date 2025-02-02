Ege Denizi'nde dünden itibaren art arda depremler yaşanmaya devam ediyor. Bugün, merkez üssü farklı noktalar olan en az 8 sarsıntı kaydedilirken, uzmanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Depremler kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında tedirginlik yaratırken, Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Naci Görür’den kıyı bölgeleri için kritik uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda meydana gelen ve sıklığı artan depremlere dikkat çekti. Görür, "Ege kıyılarımızda, söz konusu bölgeye yakın olan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar gelişmeleri takip ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, Ege Denizi'nde yaşanan depremler peş peşe kaydedildi. Dün de art arda gelen sarsıntılar, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan halkı endişelendirmiş durumda. Depremler ve artan sarsıntılar, bölgedeki vatandaşlar için risk oluşturabilecek potansiyele sahip. Uzmanlar, Ege kıyılarındaki gelişmeleri ve riskleri dikkatle izlemeye devam ediyor.