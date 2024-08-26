Bir televizyon kanalında başlayacak olan ve Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Çoşkun ve Gürkan Uğur gibi isimlerle de dikkatleri üzerine çeken dizi, geçtiğimiz aylarda "Şehrazat" ismi ile Denizli'yi karış karış gezmişti.

Denizli'de birbirinden doğal güzelliklerin içerisinde çekilen dizinin sahneleri, yerel halk ve Ege bölgesinde ayrı bir ilgi uyandırmıştı.

Dizinin büyük bir kısmının çekimleri tamamlandı ancak, dizinin adı son anda değiştirildi. “Şehrazat” olarak duyurulan dizi, artık “Bir Gece Masalı” adıyla yayınlanacak. Yapım Koordinatörü Aydın Ermiş, bu değişiklik ve çekim süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Denizli’de çekilen ve halk arasında büyük yankı uyandıran dizi, Denizli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini ekranlara taşıdı. Yapım Koordinatörü Aydın Ermiş, Denizli’nin seçilmesinin nedenlerini ve çekim sürecindeki deneyimlerini şu şekilde özetledi, “Denizli’de çekimlerimiz oldukça başarılı geçti. Şehrin birçok ikonik mekanını kullandık; bu, dizinin görsel açıdan zengin olmasını sağladı. Denizli çekimleri tamamlandıktan sonra, İstanbul’daki sahneler için çalışmalara başladık. Eylül'ün 3'ünde yayına gireceğiz.” dedi.

Şehrazat neden değişti?

Dizinin ilk adı “Şehrazat” olarak duyurulmuştu. Ancak, son anda yapılan değişiklikle dizinin adı “Bir Gece Masalı” olarak belirlendi. Aydın Ermiş, bu değişikliğin nedenini, “Çekimlere ‘Şehrazat’ olarak başladık, fakat yapım ekibi ve yayıncı kanalın ortak kararıyla isim değişikliğine gidildi. ‘Bir Gece Masalı’ adı daha uygun görüldü. Dizinin hikayesi ve karakterleri değişmeden aynı şekilde devam edecek. İsim değişikliği yalnızca adla ilgili bir durum; hikaye ve karakterler aynı kalacak.” şeklinde açıkladı.

Hikaye ve karakterler

Dizi, Denizli’den İstanbul’a uzanan bir hikayeyi anlatıyor. Bir Yörük kızı ve eski polis arasındaki ilişkiyi konu alan dizi, karakter derinliği ve zengin hikaye yapısıyla dikkat çekiyor. Ermiş, karakterlerin ve hikayenin değişmediğini, yalnızca dizinin isminin değiştiğini, “Şehrazat karakteri dizimizde yer almaya devam edecek. İsim değişikliği, dizinin içeriğinde herhangi bir değişikliğe neden olmadı. Karakterler ve hikaye, ilk çekimlere başladığımız günkü gibi devam ediyor.” sözleri ile vurguladı.

“Bir Gece Masalı” dizisi, 3 Eylül 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Yapım Koordinatörü Aydın Ermiş, "Denizli çekimlerimizden çok memnun kaldık, izlediğinizde sizlerin de çok hoşunuza gidecek. Denizli çekimlerinden sonra bir ara vererek İstanbul ayağı için çekimlere devam ettik. Eylül'ün 3'ünde yayındayız." dedi.