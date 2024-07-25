Ege Denizi'nde, Türk deniz yetki alanına giren bir İtalyan gemisiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı. Olayın ardından yaşanan gerginlikle ilgili detaylar, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından aktarıldı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadeledeki kararlılığını vurgularken, Ege’deki gelişmelere dair bilgi verdi.

İtalyan gemisi ile ilgili gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ege’nin güneyinde Türk deniz yetki alanına girmeye çalışan bir İtalyan gemisi durduruldu. Olayla ilgili detayların henüz netleşmediği belirtilirken, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ege’deki bu gelişmenin ardından gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

Olay nasıl gelişti?

Yunanistan, adaların kıta sahanlığına sahip olduğunu iddia ederken, Türkiye bu iddiayı illegal kabul ediyor. Yunanistan, bu iddiasına dayanarak İtalyan bandıralı araştırma gemisi Ievoli Relume'u Türkiye'nin karasularına soktu. Geminin, sualtı deniz kablolarının döşenmesi için araştırma yaptığı belirtiliyor.

Türkiye, İtalyan bandıralı geminin karasularına girmesi üzerine önce 2 fırkateyn ve 1 korvet gönderdi, ardından 2 gemi daha bölgeye konuşlandırdı. Yunanistan ise bölgede bir gambot ve bir fırkateyn bulunduruyor. İtalyan gemisinin Girit ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısını sağlamak amacıyla araştırma yaptığı iddia ediliyor.

Türkiye, İtalyan kablo döşeyicisi Terlini'nin bölgedeki varlığına daha önce diplomatik olarak itiraz etmişti.

Katimerini, gerilimin artmasında Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in televizyona çıkıp "Bir gece ansızın Ankara'ya çıkıp her şeyi yok edebiliriz" demesinin önemli bir etken olduğunun altını çizdi.