Ege Denizi, 28 Ocak’tan bu yana kısa aralıklarla binlerce depremle sallanıyor. Santorini Adası'nı terk eden 9 bini aşkın kişi, 10 dakikada bir gerçekleşen artçı sarsıntılardan endişe ederken, uzmanlar büyük bir depremin beklenen büyüklüğünün giderek arttığını vurguluyor.

Santorini Adası’ndan göç başladı

Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlilik nedeniyle, 9 binden fazla kişi Santorini Adası'nı terk etti. Adada yaşayanlar, her 3 dakikada bir yer değiştirdiklerini ve sokakta kalma riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade ediyorlar. Bu durum, bölgedeki halk için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Jeoloji uzmanlarından korkutan açıklamalar

Jeofizik profesörü Akis Tselentis, bölgedeki sismik hareketliliğin Amorgos fay hattını tetiklediğini belirterek, “Tüm bu aktivite açıkça bir deprem öncesi dizisinin özelliklerini taşıyor. Ana deprem ne kadar uzun süre gerçekleşmezse, beklenen büyüklüğü o kadar büyük olacak” dedi. Tselentis, bu tür aktivitelerin tarihsel olarak büyük yıkımlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Büyük deprem senaryosu masada

Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthimios Lekkas, büyük bir depremin henüz gerçekleşmediğini ancak birçok senaryonun masada olduğunu ve hangisinin gerçekleşeceğinin kesin olarak tahmin edilemeyeceğini söyledi. Lekkas, bölgede artçı depremlerin devam edeceği, ancak hangi büyüklükte bir ana depremin olacağı hakkında belirsizliklerin sürdüğünü vurguladı.