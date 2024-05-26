Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene 18’incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nın finali 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü Tarihi Havagazında düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nda 18’inci Final heyecanına sayılı günler kaldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, genç tasarımcılara sundukları dünya çapında kendini gösterebilme fırsatını vurgulayarak, "Özgün, yenilikçi ve yaratıcı tasarımlarla gençlerimizi küresel arenada tanıtmak için yıllardır çaba sarf ediyoruz. Yarışmamıza katılan başarılı tasarımcılar, uluslararası moda okullarında aldıkları eğitimlerle sektörümüze önemli katkılarda bulunuyorlar. Şimdiye kadar yarışmamızda dereceye giren 20'den fazla tasarımcı, Bakanlığımızın destekleriyle dünya çapında tanınmış moda okullarında yüksek lisans eğitimi alma fırsatı elde ettiler. Bu başarılar, gençlerimiz ve Türk Moda Endüstrisi için önemli bir ilerleme kaydediyor" şeklinde konuştu.

TASARIMCILARIMIZ EKONOMİMİZE DEĞER KATIYOR

EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar ise bu yılki yarışmanın sezondan bağımsız erkek ve kadın koleksiyonlar üzerine olduğunu belirtti. Yarışmaya olan ilgi oldukça yoğun olduğunu ve 230 başvuru aldıklarını kaydeden Hazar, "Bu yıl 18'incisini düzenlediğimiz yarışmamızda, motivasyonu yüksek bir katılımcı kitlesiyle karşılaştık. Temamız olan 'Analog', tasarımlarda hızlı dijital dünyadan bir kopuşu ve analog yöntemlerin estetiğini vurgulayarak tasarımın içindeki sanatı keşfetmeyi amaçladık. İlk 10'u belirlemek gerçekten zor oldu ve jürimiz titizlikle değerlendirme yaptı. Ekonomimize değer katan ve geleceği düşünen tasarımcıların önemini vurgulamak istiyoruz. 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek final defilesinde, 10 finalistimiz şampiyonluk için yarışacak" diye konuştu.