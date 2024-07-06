Meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış var. Bazı bölgelerde sıcaklı 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’un kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz’de ise etkili olan sıcaklar ikişer derece daha artacak.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, İstanbul’un kuzey kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Güneydoğu Anadolu’da ise toz fırtınası bekleniyor.

Ege’de sıcaklık artıyor

Ege ve Batı Akdeniz’de sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Pazar günü nemin yüzde 80'e çıkması bekleniyor.

İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre İzmir'de beş günlük hava tahminleri şöyle: