Özellikle yaz aylarında, denizde keyifli vakit geçirmek ve Ege'nin güzelliklerini keşfetmek için yelkenli kiralamayı tercih eden tatilciler için ise fiyatlar merak konusu. Fiyatlar, kiralanacak teknenin büyüklüğüne ve kiralama süresine göre değişiklik gösteriyor.

Ege'de yelkenli kiralama hizmetleri, genellikle günlük, haftalık veya daha uzun süreli olarak sunuluyor. Tekne kiralarken kaptanlı veya kaptansız seçenekler mevcut. Kaptansız kiralama için denizcilik bilgisi ve deneyimi şart koşuluyor. Ege Denizi'nin sakin sularında yelken yapmak, koyları ve adaları keşfetmek için ideal bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Rezervasyon Süreci

Yelkenli kiralamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Araştırma: İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir yelkenli ve firma bulmak için araştırma yapın.

Rezervasyon: Seçtiğiniz yelkenliyi online rezervasyon sistemi üzerinden veya doğrudan firmayla iletişime geçerek rezerve edin.

Ödeme: Çoğu firma, rezervasyon sırasında depozito ödemesi talep eder. Kalan tutar genellikle kiralama tarihinden önce ödenir.

Peki kiralama ücreti ne kadar?

Ege bölgesinde yelkenli kiralama ücretleri, yelkenlinin türüne, boyutuna ve sahip olduğu özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Bodrum'da yelkenli kiralama fiyatları haftalık olarak hesaplanmakta ve iki kabinli tekneler 1750 €'dan başlamaktadır. Üç kabinli tekneler ise 2000 €'dan başlamakta ve 9100 €'ya kadar çıkabilmektedir. Dört kabinli tekneler için fiyatlar 2500 € civarındadır. Beş kabinli tekneler 3500 €, altı kabinli tekneler ise 19,250 € ile 20,300 € arasında değişmektedir​.

Ek Hizmetler ve Fiyatlar

Yelkenli kiralama hizmetleri kapsamında havaalanı transferleri, temizlik, yatak takımları ve havlular, tatlı su ve ocak için gaz, şişme bot ve motor gibi servisler fiyata dahil ediliyor. Kaptan ve hostes hizmetleri ise ekstra ücrete tabi olup, günlük olarak sırasıyla 125 € ve 100 € olarak ücretlendiriliyor​.