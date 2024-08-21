Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan “Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü” iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM, iddiaya konu olan görüntülerin incelendiğini ve sudan çıkan canlının Komodo ejderi değil, Yeşil iguana (Iguana iguana) olduğunu duyurdu. Yeşil iguana, tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Orta ve Güney Amerika’ya özgü bir türdür. DMM, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Editör: Mehrican Candemir