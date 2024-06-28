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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü

Sandıkta görevli Mehdi Caferi, oy kullanma işleminin saat 18.00'e kadar devam edeceğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde çok sayıda kişinin oy kullanmaya geldiğini ifade etti.

Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık başına gelen İranlılar, işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oylarını kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Bank Mellat İzmir Şubesinde sandık kuruldu.

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde yaşayan İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçim leri için İzmir'de kurulan sandıkta oy kullandı.

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