Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi ihracatçılar, 2023 yılında Almanya'ya 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracata en büyük katkıyı 324 milyon dolarla çelik, demir ve demirdışı metaller sektörleri verdi.

Türkiye genelinde de bu iki sektör Almanya'ya 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Demir ve demirdışı metaller

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, sektörün Almanya'ya ihracatta lider olduğunu ve 2023 yılında 324 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtiyor. Ertan, Türkiye'de yüksek enerji maliyetleri ve enflasyon gibi olumsuz koşullara rağmen Almanya'ya ihracatta artış yaşanmasının takdire şayan olduğunu söylüyor.

Hazırgiyim ve konfeksiyon: Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Almanya'nın Türkiye moda endüstrisi için en önemli pazarlardan biri olduğunu ve 2023 yılında 301 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade ediyor. Sertbaş, sürdürülebilirlik projeleriyle Almanya pazarında önümüzdeki yıllarda da var olmaya devam edeceklerini söylüyor.

Yaş meyve sebze

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sektörün Almanya'ya ihracatını yüzde 15 artırarak 221 milyon dolara çıkardığını açıklıyor. Uçak, Ege Bölgesi'nden Almanya'ya ihracat yapan gıda sektörleri arasında lider konumda olduklarını ve bu konumlarını korumak için gıda güvenliğini önceliklendiren projelerle üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceklerini vurguluyor.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların sayısının fazla olması ve iki ülke arasındaki tarihi bağlar, Almanya ile Türkiye arasındaki dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Ege İhracatçı Birlikleri, Almanya'ya ihracatın artırılması için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar arasında Munich Fabric Start the Source Fuarı'na katılım ve Almanya'da pazarlama faaliyetleri yer alıyor.