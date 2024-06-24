Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi akademisyenlerimiz son yıllarda kanser hastalığı başta olmak üzere yerli ve milli ilaç üretme konusunda nitelikli projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. TUSEB-KD/Klinik Dışı Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı kapsamında yürütücülüğünü Prof. Dr. Ayşe Caner hocamızın üstlendiği bu önemli projenin, çağımızın en önemli hastalığı olan kanserin tedavisinde ve ülkemizde milli ilaç üretimine yönelik çalışmalara önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Caner de proje hakkında şunları söyledi: "TÜSEB ile iş birliği projesi, Türkiye’de milli ilaç kapsamında ilaç molekülü keşfine yönelik klinik aşamaları desteklemek için ortaya konulmuş çok önemli bir araştırmadır. Yürüttüğümüz bu proje sayesinde, KRAS inhibitörünün toksisite çalışmaları gerçekleştirilecek, sonrasında klinik çalışmalar ile yürüyebilecek düzeyde ele alınmasını sağlanacaktır."