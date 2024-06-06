Ege Bölgesi'nden yapılan maden ihracatı, son 5 ayda 500 milyon doları aşarak dikkatleri üzerine çekti. Türk maden sektörünün önde gelen 17 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Maden Platformu, sektörün gelişimini teşvik ediyor ve Ankara'da sektör gündemini yakından takip ediyor.

Yüzde 3.4 bir artış

Maden Platformu, 15 Mayıs 2024'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ederek önemli konuları ele aldıktan sonra 1 Haziran'da Elazığ'da bir araya geldi. Bu platformun içinde yer alan Ege Maden İhracatçıları Birliği, sektörün ihracat rakamlarına olumlu katkıda bulunuyor. Türk madencilik sektörü, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracatını yüzde 3,4 artırarak 2 milyar 330 milyon dolardan 2 milyar 410 milyon dolara çıkardı.

Sorunlara çözüm sağlanacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu artışın arkasında 2024 yılının ilk beş ayında gerçekleştirdikleri yoğun pazarlama faaliyetlerinin olduğunu belirtti. Bu çabaların meyvesini yüzde 21'lik bir artışla gören birlik, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ihracatlarını önemli ölçüde artırdı.

Maden Platformu, Türk madencilik sektörünün karşılaştığı sorunları çözmek için sürekli olarak çalışıyor. Alparslan Bayraktar ile yapılan toplantıda, sektörün güncel durumu ve karşılaşılan zorluklar masaya yatırıldı. Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Alimoğlu, Maden Platformu'nun her ay düzenli olarak toplandığını ve sektörün sorunlarını çözme amacıyla yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Katılım yoğundu

Elazığ'daki toplantıya ise önemli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Fatih Dumanlı, Orman Genel Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkanı Ahmet Köle gibi isimler, sektörün geleceği üzerine yapılan değerlendirmelere katkı sağladılar.