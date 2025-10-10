Salihli Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Salihli Ticaret Borsası'nın katkıları ve güçlü sektörel iş birlikleriyle EFR Fuarcılık tarafından hayata geçirilen SAGREX 2025, yalnızca bir sektörel etkinlik değil; bereketin bilgisini, emeğin vizyonuyla buluşturan bir yolculuk olacak. Tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğini şekillendirecek olan bu önemli organizasyon, üreticiden yatırımcıya tüm paydaşlara yeni fırsatlar sunacak ve bölgeyi tarımda yenilik ve gelişimin merkezi haline getirecek.

STRATEJİK VE PLANLI ADIM

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, SAGREX 2025'e ev sahipliği yapmanın stratejik ve planlı bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Salihli'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki güçlü potansiyeli, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmamızın tesadüf olmadığını açıkça gösteriyor. SAGREX, sadece ilçemizin değil, Ege Bölgesi'nin ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine doğrudan katkı sağlayacak kritik bir ekonomik itici güç olarak öne çıkıyor.

Bu prestijli etkinliğin Salihli'de gerçekleştirilmesi, yerel tarımsal üretimin ve bölgesel ekonomik kapasitenin ulusal ve uluslararası arenada daha da güçlenmesini sağlamak adına atılmış bilinçli ve stratejik bir adımdır. Ev sahibi olarak, bu anlamlı buluşmanın şehrimize ve sektöre katacağı katma değer bizi büyük bir gurur ve motivasyonla dolduruyor.'

BÜYÜMENİN MERKEZİ OLACAK!

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Tarım ve Hayvancılık Günleri'nin bölge ekonomisine adeta bir kalkınma dalgası getireceğini vurguladı:

'Salihli Tarım ve Hayvancılık Günleri, tarımsal makine, ekipman ve hizmet üreticileri ile çiftçileri bir araya getirerek, bölgenin ekonomik dinamizmine benzersiz bir ivme kazandıracak. Bu etkinlik, sadece çiftçilerimizin verimlilik ve karlılığını artırmakla kalmayacak; aynı zamanda üreticilerin yenilikçi çözümlerini doğrudan pazara taşımalarına olanak vererek, sektörde devrim niteliğinde bir hareket başlatacak.

Böylece, üretimden ticarete tüm süreçlerde sürdürülebilir bir büyüme yakalanacak, Salihli ve çevresi ticaret hacmi bakımından çığır açacak. Bölgenin refahını katlayacak bu stratejik buluşmada, tüm paydaşların kazanacağı, güçlü ve kalıcı iş birliklerinin temelleri atılacağına yürekten inanıyorum.'

ÜRETİMİN YENİ ROTASI

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, Salihli Tarım ve Hayvancılık Günleri'nde öne çıkacak yenilikleri şöyle aktardı:

'Etkinliğimizde tarımda dijital dönüşümü hızlandıran akıllı sensör sistemleri, uydu destekli tarla izleme çözümleri, yapay zekâ ile çalışan sulama ve gübreleme otomasyonları dikkat çekecek. Bitki gelişimini anlık takip edebilen mobil uygulamalar, veriye dayalı rekolte tahmin sistemleri ve iklim dostu enerjiyle çalışan tarım makineleri, yeşil tarım vizyonunun somut örnekleri olarak çiftçilerle buluşacak.

Bu yıl etkinlikte traktörlerden rotavatörlere, sulama sistemlerinden budama ve ilaçlama ekipmanlarına, modern hayvancılık makinelerinden mobil süt sağım sistemlerine kadar üretimin her aşamasına dokunan geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca, çevre il ve ilçelerden çiftçilerimizin etkinliğe erişimi özel ulaşım koordinasyonuyla sağlanacak.'

SAGREX 2025 - Salihli Tarım ve Hayvancılık Günleri, 11-13 Ekim tarihlerinde, Salihli Otogar karşısındaki çok amaçlı kapalı Pazar yerinde kapılarını açarak, tarım ve hayvancılık sektörünün öncü güçlerini bir araya getirecek. Yaklaşık 100 firma ve 300'e yakın marka, en ileri teknoloji ve yenilikçi ürünlerini sergileyerek, bölge ekonomisine yön verecek devasa bir platform oluşturacak.

Geçtiğimiz yıl rekor katılımla dikkat çeken etkinliğin bu yıl, Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticiler, yatırımcılar ve sektör liderleri tarafından büyük bir ilgi ve beklentiyle karşılanması öngörülüyor. SAGREX 2025, tarımsal üretim kapasitesini ve katma değeri maksimize etmek isteyen tüm paydaşlar için vazgeçilmez bir ekonomi merkezi, büyüme ve inovasyonun kalbi olacak.