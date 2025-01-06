Ege Üniversitesi’nden Dr. İbrahim Akkaya, Avrupa Birliği’nin prestijli fonlarından biri olan Ufuk Avrupa - Marie Sklodowska Curie Aksiyonları kapsamında, beyin hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik yenilikçi bir projeye imza atacak.

İnovatif araştırma projesiyle beyin hastalıklarına yeni bir bakış açısı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akkaya, NARNIA (Neurovascular Coupling and Neuronal Infraslow Activity) başlıklı araştırma projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa Birliği’nin en prestijli fonlarından biri olan Ufuk Avrupa - Marie Sklodowska Curie Aksiyonları HORIZON-MSCA-2023-PF-01 çağrısı tarafından desteklenen bu proje, beynin aktivitesinin sürdürülmesinde ve hasarların önlenmesinde önemli bir rol oynayan serebral otoregülasyon ve nörovasküler eşleşme arasındaki ilişkinin yenilikçi bir yöntemle incelenmesini hedefliyor.

Ege Üniversitesi’nden uluslararası başarı

Projenin desteklenmesinin ardından Dr. Akkaya, çalışmalarını İspanya’nın Barcelona şehrinde bulunan Fotonik Bilimler Enstitüsü'nde (ICFO) yürütecek. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Akkaya’nın projesinin, üniversitenin uluslararasılaşma misyonuna büyük katkı sağlayacağını belirterek, "İbrahim Akkaya hocamızın uluslararası düzeyde yürütülecek bu projeyi desteklemeyi çok önemsiyoruz. Projenin, Ege Üniversitesi’nin global alandaki bilimsel iş birliklerini güçlendirecek ve yeni araştırma fırsatları sunacak" dedi.

Beyin hastalıkları için yenilikçi teknolojiler

Dr. Akkaya, projesinin özellikle nörovasküler bilimler alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sağlayabileceğini ifade etti. Proje, serebral hemodinamik (kan akışı, oksijenlenme ve vasküler düzenleme) ile nöronal aktivite arasındaki karmaşık ilişkiyi çözmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda, grafen bazlı çözelti ile kapılı alan etkili transistörler (gSGFET) ve yüksek-yoğunluklu Benek Zıtlık Tomografisi gibi ileri düzey teknolojiler kullanılacak. Dr. Akkaya, bu araştırmanın beyin hastalıklarının tedavisinde yeni ufuklar açma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Yeni araştırma olanakları ve uluslararası işbirlikleri

İbrahim Akkaya’nın bu önemli araştırma çalışması, aynı zamanda Ege Üniversitesi'nin bilim dünyasında daha geniş bir etki alanı oluşturmasına olanak tanıyacak. Proje, üniversitenin uluslararası alandaki bilim insanlarıyla iş birliğini güçlendirecek ve nörovasküler alanındaki bilgiyi derinleştirecek. Akkaya, bu projenin sadece beyin hastalıkları konusunda değil, genel olarak nörobilimdeki araştırma yöntemleri ve teknolojilerinde de önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.