“Kuantum Nokta Tabanlı Biyoarayüzler ile Nöroinflamasyonun İndüklendiği Serebral Organoidlerin Fotobiyomodülasyonu” başlıklı proje, nöroinflamasyonun tedavisine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, laboratuvar ortamında insan beynini taklit eden organoidler kullanılarak, kuantum nokta tabanlı biyoarayüzlerle geliştirilen fotobiyomodülasyon yöntemi test edilecek. Elde edilecek bulgular sayesinde, nöroinflamasyonun varlığını ve şiddetini yüksek doğrulukla tespit edebilecek yapay zekâ destekli algoritmaların geliştirilmesi planlanıyor.

Projeyi değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sağlık temalı araştırma üniversitemiz, bu alanda öncü çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Prof. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Projenin detaylarını paylaşan Prof. Dr. Çeliktaş, “Çalışmamız, Alzheimer, Parkinson ve multiple skleroz gibi nörodejeneratif hastalıkların anlaşılması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Fotobiyomodülasyon ile inflamatuar sinyaller arasındaki etkileşimleri çözümleyerek hem tanı hem de tedavi süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

12. Kalkınma Planı’nda belirlenen öncelikli araştırma alanlarıyla uyumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Çeliktaş, projenin Türkiye’de translasyonel nörobilim çalışmalarına ivme kazandıracağını ve genç araştırmacıların yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Projede, Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Pelin Sağlam Metiner, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sedat Nizamoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Doç. Dr. Serhat Tozburun ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Türker Burhan da yer alıyor.