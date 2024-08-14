Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörü ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Karaca, Ege Teknopark’ta TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurduğu İnvivo Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi bünyesinde devrim niteliğinde bir projeye imza attı. “Examod.com: Dijital Sınav ve Değerlendirme Platformu” olarak adlandırılan bu proje, yapay zeka ile güçlendirilmiş içerikleriyle dikkat çekiyor. TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı tarafından desteklenmeye uygun görülen bu yenilikçi proje, online sınavların güvenliğini sağlamak için özel olarak geliştirildi.

Geliştirilmiş güvenlik özellikleri

Examod.com projesi ilk olarak 2020 yılında TÜBİTAK TEYDEB 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında destek almıştı. Yeni projede ise, uzaktan yapılan sınavlarda kopya çekme girişimlerini tespit etmek amacıyla yapay zeka modelleri geliştirilecek. Bu model, kamera ve mikrofon verilerini analiz ederek, adayların şüpheli hareketlerini ve sınav ihlallerini belirleyecek. Proje, sınav sorumlularına sınav sonrası kapsamlı raporlar sunarak, daha güvenli ve şeffaf bir değerlendirme süreci sağlayacak.

Rektör Budak’tan destek mesajı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu ve yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veren Ege Teknopark'ın bu tür yenilikçi girişimlere ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Budak, “Doç. Dr. Ozan Karaca ve ekibini bu önemli projeleri nedeniyle tebrik ediyorum. Yapay zeka destekli bu model, online sınavların güvenliğini bir üst seviyeye taşıyacak,” dedi.

Yapay zeka ve eğitimde dijital dönüşüm

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Karaca ise, bu projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin, yapay zeka ve e-öğrenme teknolojilerinde Türkiye'nin öncü rol oynayacağına işaret ettiğini belirtti. Karaca, “Bu proje, yükseköğretim kurumları, büyük şirketler ve e-öğrenme platformları gibi uzaktan güvenli sınav gereksinimi olan tüm kurumlar için büyük kolaylık sağlayacak. Derin öğrenme tabanlı yerli yapay zeka modelimiz, sınav güvenliği konusunda yeni bir standart oluşturacak,” dedi.

Türkiye'ye özgü bir teknoloji

Son olarak, Karaca, bu tür teknolojilerin genellikle ithal edildiğini ancak bu projeyle ülkemize özgü bir çözüm geliştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Pandemi ve deprem gibi olağan dışı durumlarda da kullanılabilirliğiyle öne çıkan bu yerli teknoloji, eğitim ekosisteminde dijital dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor.