İkili tarafından geliştirilen 'Güvenli İlaç Hazırlama Önlüğü', Türk Patent ve Marka Kurumundan 'Faydalı Model Belgesi' almaya hak kazandı. Proje kapsamında üretilen önlük, ilaç hazırlama süreçlerinde çalışanları korumak ve hataları en aza indirmek amacıyla tasarlandı.

Faydalı Model Belgesi kazanan Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel ve Deniz Tekin'i makamında ağırlayarak tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 'Üniversitemizde üretilen bilimsel projeler, faydalı ürünlere dönüşmeye devam ediyor. Akademisyenlerimiz ve mezunlarımızın ortak çalışmalarıyla ortaya çıkan 'Güvenli İlaç Hazırlama Önlüğü' projesi, sağlık çalışanlarının iş güvenliği açısından son derece değerli. Faydalı Model Belgesi almaya hak kazanan buluşlarından ötürü Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel hocamızı ve mezunumuz Deniz Tekin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel, 'İlaç hazırlığı, özellikle antineoplastik ilaçlarda sağlık çalışanları için risk oluşturabiliyor. Mevcut önlükler tek kullanımlık, sıvı geçirmez ve uzun kollu olsa da ilaç hazırlamayı kolaylaştıracak aydınlatma sistemlerinden yoksun. Bizim geliştirdiğimiz önlük, ışıklı uyarı ifadeleri ve aydınlatma birimleriyle sağlık çalışanına güvenli bir ortam sunuyor. Böylece hem hazırlık aşamasındaki hataların önüne geçilmesi hem de çalışan güvenliğinin artırılması amaçlanıyor' diye konuştu.