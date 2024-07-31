Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Gamze Bilir Seyhan’ın gerçek yaşam öyküsünden ilham alarak kaleme aldığı “Kırmızı Balon Ailesi: Bir Evlat Edinilme Hikâyesi” adlı çocuk kitabı, evlat edinmenin toplumsal normalleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

EÜ’den toplumsal farkındalık

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Gamze Bilir Seyhan’ın kaleme aldığı “Kırmızı Balon Ailesi: Bir Evlat Edinilme Hikâyesi” adlı eser, raflardaki yerini aldı. Kitap, Dr. Seyhan’ın kendi evlat edinme öyküsünden ilham alarak resimli bir şekilde hazırlanmış olup, evlat edinmenin toplumda daha geniş bir şekilde kabul görmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Necdet Budak’tan övgü

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kitabın toplumsal farkındalık oluşturma konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz bilim insanları, toplumsal konularda farkındalık oluşturan eserler üretmeye devam ediyor. Dr. Gamze Bilir Seyhan’ın kitabı, evlat edinme olgusunun toplumda normalleşmesini ve çocuğun hayatının doğal bir parçası olarak kabul edilmesini teşvik ediyor. Hocamızı bu önemli ve anlamlı çalışmasından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum," şeklinde konuştu.

Evlat edinmenin toplumsal rolü ve önemi

Dr. Öğretim Üyesi Gamze Bilir, kitabın arka planını ve amacını şöyle açıkladı: "Bu kitap, gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alınarak yazıldı. Evlat edinme, çocuğun hayatının doğal bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu anlayışın topluma yerleşmesi için evlat edinme konusunun olağanlaşması gerekiyor. Kitabın, önce yetişkinler tarafından okunup, ardından çocuklarla paylaşılması, evlat edinmenin güzelliğini göstermek adına önemli bir adım olacaktır. Okul öncesi öğretmeni olarak, çocukların hayatlarını etkileme gücümüzün farkındayım. Kitabın, evlat edinmeyi normalleştirme umuduyla yazıldığını vurgulamak isterim. Evlat edinilmiş çocuklar, kendileri gibi başka çocuklar olduğunu ve evlat edinmenin aile olmanın bir biçimi olarak kabul edilmesini bilmelidirler."

Kitap ve toplumsal katkı

“Kırmızı Balon Ailesi: Bir Evlat Edinilme Hikâyesi”, evlat edinmenin toplumda daha geniş bir kabul görmesi için önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Kitap, sınıflarda bu hassas konunun rahatlıkla konuşulabilmesini sağlayacak bir kaynak olarak öğretmenlere ve ebeveynlere öneriliyor. Dr. Seyhan, kitabın sınıflarda kullanılmasını ve çocukların evlat edinmeyi aile olmanın diğer biçimlerinden biri olarak kabul etmelerini umut ediyor.