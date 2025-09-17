Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meliha Ekinci, meme kanserinin erken tanısına yönelik geliştirdiği proje ile TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında önemli bir başarıya imza attı. “99mTc ile işaretli lapatinib ditosilat içeren nanopartiküllerin meme kanserini görüntüleme potansiyelinin in vitro ve in vivo çalışmalar ile araştırılması” başlıklı proje, meme kanserinin erken dönemde doğru teşhis edilmesine katkı sağlayacak yeni bir radyofarmasötik geliştirmeyi hedefliyor.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını büyük ölçüde artırıyor. Doç. Dr. Ekinci ve ekibi, özellikle HER2 pozitif meme kanseri vakalarında kullanılabilecek, yüksek özgüllüğe sahip bir görüntüleme ajanı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Projenin detaylarını paylaşan Doç. Dr. Meliha Ekinci, “HER2 reseptörüne yüksek afinite gösteren ve meme kanseri tedavisinde FDA onaylı tirozin kinaz inhibitörü olarak kullanılan lapatinib ditosilat içeren nanopartiküler formülasyonları, 99mTc ile radyoişaretleyerek yeni bir radyofarmasötik geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede meme kanseri hücrelerini sintigrafik görüntüleme teknikleri ile tespit ederek hastalığın erken evrede tanısını kolaylaştıracağız. Çalışmalarımız, hücre kültürü ve in vivo biyodağılım araştırmalarıyla desteklenecek” diye konuştu.

Ekinci, projenin önemine vurgu yaparak, “Kanserin erken evrede doğru teşhisi ve etkili tedavisi için non-invaziv görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi kritik bir adım. Çalışmamızla, meme kanserinin erken teşhisinde yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje başarısından duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Sağlık temalı araştırma üniversitemiz, tam akreditasyon süreci ile birlikte yenilikçi projeler üretmeye devam ediyor. Meme kanserinin erken tanısına yönelik olarak yürütülen ve TÜBİTAK tarafından kabul gören bu proje, hem üniversitemizin bilim vizyonuna hem de toplum sağlığına önemli katkılar sağlayacak. Doç. Dr. Meliha Ekinci ve ekibini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

HER2 pozitif meme kanseri, agresif seyreden bir tür olarak bilinirken, erken evrede teşhis edilememesi tedavi sürecini zorlaştırıyor. Bu proje ile geliştirilecek radyofarmasötik sayesinde, hastalığın erken tespiti mümkün hale gelebilecek.

Bilim dünyasında yankı uyandıran bu çalışma, yalnızca Türkiye için değil, küresel ölçekte meme kanseriyle mücadelede yeni bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor.