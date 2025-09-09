TÜSEB 2025 Yılı B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan proje, [99mTc]Tc ile işaretli anti-TNF-α monoklonal antikor içeren nanopartiküler formülasyonlar kullanarak hastalığın görüntülenmesini amaçlıyor.

Doç. Dr. Ekinci’den Yenilikçi Yaklaşım

Doç. Dr. Meliha Ekinci, projenin amacını şöyle özetledi: "RA, erken tedavi edilmezse eklem yıkımı ve fonksiyon kaybına yol açan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Sinovitin erken teşhisi, komplikasyonları önlemek veya geciktirmek için kritik öneme sahiptir. Projemiz kapsamında, adalimumab ve golimumab içeren, tamamen yerli ve milli iki yeni nanobiyoradyofarmasötik geliştireceğiz. Bu ajanlar, hedef dokularda meydana gelen fizyolojik değişiklikleri erken evrede tespit ederek, hem teşhis hem de takip süreçlerinde hekimlere yol gösterecek."

Doç. Dr. Ekinci, TNF-α’nın RA’daki merkezi rolüne dikkat çekerek, "Spesifik anti-TNF-α terapötikleri, eklem yıkımını önleme ve hastaların klinik iyileşmesini hızlandırma konusunda büyük önem taşıyor. Bu projede geliştireceğimiz radyofarmasötiklerle, inflamasyonun daha doğru ve hedefe yönelik görüntülenmesini sağlayacağız" dedi.

Rektör Budak’tan Tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Ekinci’yi makamında ağırlayarak, sağlık temalı Ar-Ge projesi için tebrik etti. Budak, "Ege Üniversitesi olarak bilim insanlarımızın yenilikçi ve ihtiyaç odaklı projeler üretmeye devam etmesi gurur verici. Doç. Dr. Ekinci’nin çalışması, hem ülkemizin sağlık teknolojileri alanında yerli ürün geliştirme kapasitesini artıracak hem de uluslararası standartlarda katma değer yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

Projenin Hedefleri ve Önemi

Proje ile RA’nın erken evrede teşhisi amaçlanırken, geliştirilecek radyofarmasötiklerin etkinliği hücre kültürü ve in vivo biyodağılım çalışmaları ile değerlendirilecek. Böylece hem hastalar hem de sağlık sektörü için daha güvenli, yerli ve etkili bir tanı yöntemi sunulması hedefleniyor.

Bu proje, yerli ve milli sağlık teknolojileri geliştirilmesi konusunda Ege Üniversitesi’nin öncü rolünü bir kez daha ortaya koyarken, romatoid artrit gibi kronik hastalıkların tanı ve tedavisinde çığır açacak yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor.