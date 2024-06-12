Bu firmaların 10'u Ege Bölgesi'nden kuru meyve ihracatçıları oldu. Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, sektördeki bu güçlü temsil Ege'nin liderliğini pekiştirdi.

Özgür Tarım yeniden zirvede

Son olarak 2019 yılında kuru meyve ihracat şampiyonu olan Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2023 yılında bu unvanı tekrar elde etti. Firmanın ihracatı, 2022 yılına göre yüzde 23 artarak 77 milyon dolardan 94,6 milyon dolara yükseldi ve TİM ilk 1000 listesinde 401. sıradan 299. sıraya yükseldi.

Aydın Kuruyemiş ikincilikte

Egeli olmayan tek firma olan Aydın Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2023 yılında kuru meyve sektöründe en çok ihracat yapan ikinci firma olarak 71 milyon 914 bin dolar döviz kazandırdı.

Osman Akça Tarım üçüncü sırada

Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 69 milyon 666 bin dolarlık ihracatıyla üçüncü sırada yer aldı ve listede 517. sıradan 416. sıraya yükseldi.

Pagysa Pamuk Gıda'dan büyük atılım

Pagysa Pamuk Gıda Yerli Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş., 58 milyon 637 bin dolarlık ihracatıyla dördüncü sırada yer alırken, TİM listesinde 634. sıradan 476. sıraya yükseldi.

K.F.C. Gıda 100 milyon dolara koşuyor

K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım Anonim Şirketi, ihracatını yüzde 15,3 artırarak 91 milyon 116 bin dolara çıkardı ve TİM listesinde 314. sıraya yükseldi.

Işık Tarım organik ürünlerde lider

Işık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 91 milyon 265 bin dolarlık ihracatla 322. sıradan 312. sıraya yükseldi. Firmanın ihracatında kuru meyve ürünlerinin payı 57,5 milyon dolarla önemli bir yer tuttu.

Kırlıoğlu Gıda ihracatta yüzde 35 artış sağladı

Kırlıoğlu Tarımsal Ürünler Gıda İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., ihracatını yüzde 35 artırarak 47 milyon 21 bin dolara çıkardı ve TİM listesinde 916. sıradan 630. sıraya yükseldi.

Suer Gıda listeye yeni girdi

2022 yılında TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde yer almayan Suer Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, 2023 yılında 45 milyon 977 bin dolarlık ihracatla listeye 642. sıradan girdi.

PAGMAT Gıda başarıya devam ediyor

PAGMAT Gıda A.Ş., ihracatını yüzde 13 artırarak 41,6 milyon dolara çıkardı ve TİM listesinde 143 sıra yükselerek 719. sıraya yerleşti.

Anatolia Tarım ihracatta istikrarlı

Anatolia Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., 47 milyon 361 bin dolarlık ihracatıyla TİM listesinde 624. sırada yer aldı.

Egeli İhracatçıların 2024 hedefi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2024 yılında daha fazla firmayla TİM ilk 1000 listesinde yer almayı hedeflediklerini belirtti. Ocak-Mayıs 2024 döneminde kuru meyve sektörünün ihracat performansının yüzde 21 artışla 741,5 milyon dolara çıktığını, son bir yılda ise ihracatın yüzde 12,4 artışla 1 milyar 738 milyon dolara ulaştığını açıkladı. 2025 yılında ihracat hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu vurguladı.