Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) üyeleri ve aileleri, "Geleneksel Bahara Merhaba" kahvaltısında bir araya gelerek sektörel dayanışmayı ve baharın coşkusunu kutladı. Güzelbahçe Parc Ceremonie'de düzenlenen Pazar kahvaltısına EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, İZFAŞ Fuarlar Müdürü Yeşim Yiğit ve ekibi, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı Erdoğan Kulu, EGSD Geçmiş Dönem Başkanları Sabri Ünlütürk ve Mukadder Özden ile EGSD üyeleri katıldı.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, yaptığı açılış konuşmasında bir araya gelmenin önemini vurguladı ve sektöre kazandırılan projelerden bahsetti. EGSD'nin bu yıl 32. kuruluş yılını kutladığını da ifade eden Ertuğrul, "Kuruluşumuzdan bugüne kadar görev alan tüm Başkanlarımıza şükranlarımı sunarım. Üyelerimizin katkılarıyla oluşturduğumuz sektörel güç birliğiyle, sektörümüze ve kentimize kazandırdığımız projelerimizi büyüterek sürdürmekteyiz. Her fırsatta dile getirdiğim gibi, sektörel güç birliğine önem veren Derneğimiz, tüm paydaşları bir araya getirerek projeler geliştirmeye önem vermektedir. Bu güzel etkinliğimize katkı sağlayan tüm destekçilere teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltıda çocuklar da unutulmadı. Masalsı Düşler tiyatrosu, çocuklar için atölyeler ve doğa temalı aktiviteler düzenledi. Katılımcılar keyifli vakit geçirirken, çocukların da eğlenmesi sağlandı.

EGSD üyeleri ve sektör temsilcileri kahvaltının ardından bir araya gelerek sohbet etme ve networking imkanı buldu. Etkinlikte İZFAŞ, İZGİ Fuarcılık, Masterkey Virtual Fashion, Şimşek İç ve Dış Ticaret, Tetaş İç ve Dış Ticaret firmalarına katkıları için teşekkür plaketi verildi.