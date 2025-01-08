Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2024 yılı ihracat performansını değerlendirmek ve 2025 hedeflerini paylaşmak amacıyla bir toplantı düzenledi. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2024 bizim için 'Ayakta Kalma Yılı' oldu. 2025’i ise ekonomik program ile 'Kararlılık Yılı' olarak tanımlıyoruz” diyerek ihracatçılar için yeni hedefler ve zorluklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2024 yılında 18,4 milyar dolarlık rekor

Egeli ihracatçılar, 2024 yılında yüzde 1 artışla toplam 18,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sanayi ihracatı 9,5 milyar dolar, tarım ihracatı yüzde 4 artışla 7,6 milyar dolar, madencilik sektörü ise yüzde 23 artışla 1,3 milyar dolara ulaştı. EİB Başkanı Eskinazi, bu başarının tarım ve madencilik sektörlerindeki artışa dayandığını belirtti.

En büyük pazar Avrupa Birliği

Ege Bölgesi ihracatının büyük bir kısmını Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu. Almanya’ya 1,7 milyar dolar, ABD’ye yüzde 8 artışla 1,6 milyar dolar, İtalya’ya 1 milyar dolar ihracat yapılırken, Avrupa Birliği ülkelerine toplam 9,3 milyar dolarlık ürün gönderildi. 2024 yılında ihracat yapılan 216 ülke ve bölgeden 111'ine ihracat artışı sağlandı.

"İşçilik maliyetleri ihracatı zorluyor"

2024 yılı ihracatçılar için mali açıdan zor bir yıl oldu. EİB Başkanı Jak Eskinazi, yüksek üretim maliyetleri, pahalı krediler ve düşük kurlardan kaynaklanan sıkıntılara dikkat çekerek şunları söyledi: “Enerji fiyatları rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmalıyız. Üretim maliyetleri yüksek, kârlılık düşük. Ayrıca kredilere erişimdeki zorluklar, ihracatçılarımızın yatırımlardan uzak kalmasına neden oluyor.”

Eskinazi, işçilik maliyetlerinin de ihracatçıları zora soktuğunu belirtti: “Türkiye’de büyük fabrikalarda işçilik maliyeti 1500 dolardan aşağı değil. Oysa rekabet ettiğimiz ülkelerde bu maliyet 200-300 dolar arasında. Bu durum verimliliğimizi düşürüyor.” Tekstil sektöründe 2024 yılı ihracatı, Ege bölgesi için yüzde 8 düşüşle 469 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eskinazi, enflasyon ve kurdaki dengesizlikler nedeniyle sektörün ciddi bir istihdam kaybı yaşadığını ifade etti.

Eskinazi'den çözüm önerileri

Eskinazi, 2025 yılına dair umutlarını ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: “Yüksek enflasyon ve kredi şartları ihracatçılarımızı zorluyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerjiye yönelik teşviklerin artırılması, sürdürülebilir üretim için elzem.”

"Zorluklara rağmen hedef aşıldı"

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, 2024 yılında 2,2 milyar dolar hedefini aşarak 2,354 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Enerji maliyetlerindeki iyileştirmelere rağmen Türkiye’nin üretim maliyetlerinin Uzakdoğu ülkeleri ile rekabet edemediğini dile getiren Ertan, kapasite kullanım oranlarının %60’larda kaldığını ve bu durumun ciddi bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Tarihi rekor kırıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye genelinde yaş meyve sebze ihracatının ilk defa 6 milyar doları aşarak 6,131 milyar dolara ulaştığını söyledi. “Interfresh Fuarı’na daha güçlü katılım sağlayarak İzmir’i ve sektörümüzü tanıtmayı sürdüreceğiz” dedi.

"Rekabet zorlaşıyor"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, sektörün son yıllarda gerileme döneminde olduğunu ve istihdamda 438 bin kişilik bir kayıp yaşandığını açıkladı. Sertbaş, artan maliyetler nedeniyle rakip ülkelere göre %40-50 daha pahalı olduklarını belirtti.

"Dünya liderliği korunuyor"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru üzüm, incir ve kayısı ihracatında 1,8 milyar dolar gelir elde ederek dünya liderliklerini sürdürdüklerini söyledi. Hindistan pazarına yönelik Turquality projesine dikkat çeken Işık, 2025 yılında daha geniş bir pazarlama ağı planladıklarını ifade etti.

İthalat ve ihracat kısıtlamaları engelliyor

Ege Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2024 yılında ihracatta %10’luk bir düşüş yaşadıklarını belirtti. Döviz kuru düşüklüğünün ve ithalat kısıtlamalarının sektörü zorladığını dile getiren Öztürk, 2025 yılında 1,2 milyar dolar hedef koyduklarını açıkladı.

Egeli ihracatçılar, 2025 yılı için küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik devlet destekleri ve mali politikaların önemini vurguluyor. Döviz kurunda istikrar ve enflasyonla uyumlu artışların, sektörlerin hedeflerine ulaşmasında kritik olduğu belirtiliyor. Egeli ihracatçılar, ekonomik dalgalanmalara rağmen yenilikçi projeler ve sürdürülebilir üretimle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.