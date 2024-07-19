Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği’ne atanan Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu’nu ziyaret eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, yurt dışı ilişkilerini güçlendirme hedefini vurguladı.

Üç Avrupa Birliği projesi

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, yeni atanan Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Yeşim Kebapçıoğlu’nu makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Aşkıner, "EGİKAD olarak üç Avrupa Birliği projesini başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte de yurt dışı ilişkilerini daha da güçlendirerek kadın girişimciliğin önünü uluslararası boyutta da açmak istiyoruz. Potansiyel gördüğümüz ülkelerle ikili ilişkilerimizi geliştirerek, üyelerimizin ihracat pazarlarından daha çok pay almasını arzuluyoruz. Bu noktada kentimizin Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği’nin bize çok büyük katkısı olacaktır. Yeşim Kebapçıoğlu’na yeni görevinde başarılar diliyor, döneminde güzel iş birlikleri yaratacağımıza inanıyorum" diye aktardı.

“Afrika ve Latin Amerika ile ticaret geliştirilebilir”

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Yeşim Kebapçıoğlu, EGİKAD’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kebapçıoğlu, "EGİKAD’ın uluslararası projelerinde her türlü desteği vermeye hazırız. Bir önceki görev yerim Dominik Cumhuriyeti idi. Orada ve Latin Amerika ülkelerinde kaliteli Türk mallarına olan talebi çok iyi gözlemledim. Bu nedenle Türk girişimcilerin bu ülkelerle iş bağlantısı yapmaları ticaret hacimlerini artırmaları için faydalı olacaktır. Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile ticarette büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu konuda o ülkelerdeki iş insanları ile temas kurulması, onların burada ağırlanması, buradan heyetlerin o ülkelere giderek temaslarda bulunması çok önemli ve değerli. Bu konularda her türlü desteğe hazırız. İzmir’in ve İzmirli iş kadınlarının ticarette kentlerine daha çok katma değer kazandırması için her türlü çabanın içinde yer alırız" dedi.