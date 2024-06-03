Teknik gezi ile ilgili bilgi veren EÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Yeşiltuna, “Köy Sosyolojisi dersimiz kapsamında; öğrencilerin derslerde öğrendiklerini gözlemleyebilmeleri ve deneyimlemeleri için farklı özellikler içeren köylere geziler düzenliyoruz. Derslerde köy yapısı, ekonomisi, yerleşim biçimi, demografisi, sosyal ilişki kalıpları, farklılaşma özellikleri, değişim eğilimi gibi konuları ayrıntılarıyla ele alıyoruz. Bu temelde, bir köy yapısının nasıl ele alınabileceği, gözlemleneceği ya da elde edilen verilerin nasıl yorumlanabileceği üzerinde tartışmalar yapıyoruz” dedi.

Editör: Simge Akbulut