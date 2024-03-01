Başarılı sporcuları tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Gençlerimizin bu tür başarıları bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizin bundan sonra da spor alanında göğsümüzü kabartacak yeni ulusal ve uluslararası başarılara imza atacaklarına inanıyorum” dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Üniversiteler Kick Boks Türkiye Şampiyonasında, 70 kiloda yarışan EÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Kübra Aksoy, K1 kategorisinde, 60 kiloda yarışan Ali Ataberk Gürbüzcan Kickbox branşında şampiyon oldu. 65 kiloda yarışan Tuana Erdoğan ise Full Contact branşında ikincilik elde etti. Ünilig Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda ise, erkeklerde 71 kiloda yarışan Taylan Leyne Division kategorisinde birinci, kadınlarda yarışan Sevim Ada 45 kilo kategorisinde üçüncü oldu. Başarı sevincini paylaşan Sevim Ada, “Senelerdir uğraştığım bu alanda, her maç benim için yeni bir tecrübe. Ege Üniversitesini çok seviyorum bu yüzden okulum adına sürekli müsabakalara katılıyorum” dedi.

Kübra Aksoy ise, “Mersin’de iken Ege Üniversitesinde okumanın ayrıcalığını derinden hissettim. Her şey çok güzel geçti ve çok gururlu döndük” diye konuştu.