Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'ne bağlı 18 firma, "Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi" ile güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda dört ana başlıkta danışmanlık alan firmalar, 15-19 Eylül 2024 tarihleri arasında Hollanda’ya düzenleyecekleri Sektörel Ticaret Heyeti ile döngüsel tekstil ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine dair önemli incelemelerde bulunacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı: 2050'ye kadar karbon sıfır hedefi

Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmasa da bu mutabakata uyum sağlamak zorunda, çünkü en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği. Döngüsel tekstil ve yeşil dönüşüm gibi konular, küresel rekabet avantajı sağlayacak en kritik faktörler arasında yer alıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi" ile firmaların döngüsel ekonomi şartlarına adaptasyon sağlayarak rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Dünya kaynaklarını hızla tüketiyoruz

Eskinazi, Dünya Limit Aşımı Günü'nün 2024 yılında 1 Ağustos’a denk geldiğini hatırlatarak, mevcut tüketim hızımızla insanlığa 1,7 dünya gerektiğini vurguladı. Sürdürülebilir üretim modelleriyle kaynak kullanımını optimize etmenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ege Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesislerinin bu alandaki öncülüğüne de dikkat çekerek, bu başarılı örneklerin artırılması gerektiğini belirtti.

Hollanda'da döngüsel tekstil günleri

Hollanda'da düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında, döngüsel tekstilde iyi uygulama örnekleri yerinde incelenecek. Heyet, Circular Textile Days etkinliği çerçevesinde döngüsel ekonomiyi hayata geçiren firmaları ziyaret edecek.

Son olarak, Türkiye’nin tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde yıllık 30 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Eskinazi, Avrupa Birliği’nin bu sektörler için ana pazar olduğunu ve AB Yeşil Mutabakatı’nın şartlarının yerine getirilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.