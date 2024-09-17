Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), katma değerli üretim ve sürdürülebilir madencilik stratejisiyle ihracatta yeni bir başarıya daha imza attı. Ağustos ayında ihracatını yüzde 33 oranında artırarak 130 milyon dolara ulaştıran Birlik, Ocak-Ağustos döneminde ise toplamda yüzde 20’lik bir artışla 865 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"Doğal taşta işlenmiş ürün ihracatına odaklandık"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, doğal taş sektöründe işlenmiş ürün ihracatına ağırlık verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Ocak-Ağustos döneminde doğal taş ihracatımız 458 milyon dolara ulaştı. 2024 yılında her 100 dolarlık ihracatın 64 doları işlenmiş ürünlerden geldi. Çin, İspanya, İtalya, ABD ve Rusya, en fazla maden ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler oldu.”

"Ticaret heyetleriyle uzak pazarları hedefliyoruz"

Alimoğlu, 2025’in ilk yarısında Ticaret Bakanlığı ile uzak ülkelere yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi planladıklarını belirterek şunları kaydetti: “Madencilik sektöründeki tüm zorluklara rağmen ihracatımızı artırmaya kararlıyız. Xiamen Fuarı’nda Türk doğal taş sektörümüz, fuarın en gözde alanlarından biri olan A6 holünde yer alacak.”

"AMORF Doğal Taş Tasarım Yarışması 2025’te geri dönüyor"

Alimoğlu, 2025 yılında AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı yeniden düzenleyeceklerini açıklarken, “Bu yıl yaşanan ekonomik daralma ve tasarruf tedbirleri nedeniyle yarışmayı düzenlememe kararı aldık, ancak 2025’te kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

"Sürdürülebilir madencilikle çevreye duyarlı üretim"

Çevre dostu ve sürdürülebilir madencilik faaliyetlerine vurgu yapan Alimoğlu, “Madencilik sektöründe çevre dostu yaklaşımlarımızı sürdürüyoruz. Muğla’daki orman yangınlarında gösterdiğimiz gibi, her türlü doğal afette sektör olarak hazırız” diye konuştu.