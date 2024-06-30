İzmir Deniz Ticaret Odası İMEAK İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, denizyolu taşımacılığının Türkiye ekonomisi için kritik rol oynadığını vurgulayarak, Ege'nin bu potansiyeli nasıl daha ileriye taşıyabileceğimiz üzerine düşünme zamanının geldiğini belirtti.

Deniz ticaretinin küresel taşımacılıkta önemli bir payı olduğunu vurgulayan Öztürk, dünya ticaretinin yüzde 90'ının denizyolu ile gerçekleştiğini hatırlattı. Türkiye'nin coğrafi konumu ve liman altyapısıyla bu avantajdan nasıl yararlanabileceğine dair stratejik adımların atılması gerektiğini söyledi.

Öztürk, küresel ekonomideki değişimlerin taşımacılık süreçlerini nasıl etkilediğine dikkat çekerek, özellikle Çin'in Belt and Road Initiative (Kuşak ve Yol Projesi) gibi büyük ölçekli projelerine alternatif yeni taşımacılık koridorlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, Ege'nin lojistik ve taşımacılık açısından nasıl daha rekabetçi hale getirilebileceğinin önemine işaret etti.

Öztürk denizcilik sektörünün artan ticaret savaşlarının bir cephesi haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini tartıştı. Ege'nin, uluslararası ticaretin merkezinde daha güçlü bir konuma nasıl taşınabileceği üzerine düşünmek için Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.