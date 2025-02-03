Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, Kütahya Antika Pazarı’nın iki yılda Türkiye genelinde bir marka haline geldiğini belirterek, pazara gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Her ayın dördüncü haftası kurulan pazar, hem esnafa kazanç sağlıyor hem de şehir dışından ziyaretçileri ağırlıyor.

Kütahya Antika Pazarı’na büyük ilgi

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, yaptığı açıklamada, "Kütahya Antika Pazarı, 2 yıl içinde Ege Bölgesi’nin en büyük antika pazarı oldu. Her ay düzenli olarak gerçekleşen pazarda hem esnaf hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Esnaf sayımız artarken, vatandaşın ilgisi Perşembe Pazarı’na göre iki katına çıktı. Bu pazar, çevredeki 300 esnafımıza kazanç sağlıyor ve en büyük hayalimiz olan esnafın kazanmasını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Türkiye genelinde marka haline geldi

Antika severlerin yüzde 80-90’ının şehir dışından geldiğini belirten Akgün, "Kütahya, Türkiye genelinde antika pazarları arasında marka haline geldi. Pazarımız, hem kültürel hem ekonomik katkılar sunuyor. Kütahya Belediyesi ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin desteği de bu başarının bir parçası. Kendisine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kütahya Antika Pazarı, sadece antika severleri değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve ekonomik yaşamını da canlandırıyor. Her ayın dördüncü haftası kurulan bu pazar, Kütahya’nın turizmde ve ticarette yükselen bir değer olduğunu kanıtlıyor.